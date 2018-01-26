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Экономика

Красноярская ТЭЦ работает на оборудовании из Великого Новгорода

Компания «Пауэрз» из Великого Новгорода завершила поставку высокотехнологичного оборудования для Красноярской ТЭЦ-2.

Красноярская ТЭЦ-2

Красноярская ТЭЦ-2 — тепловая электростанция в Красноярске, одна из крупнейших ТЭЦ Сибири. Входит в состав Открытого акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» в качестве производственного филиала.

Впервые конструкторы компании «Пауэрз» разработали и изготовили по спецзаказу для Красноярской ТЭЦ-2 комплекс очистки конвективных поверхностей нагрева котлов ТЭЦ. Уже полностью смонтированы на производственных площадях теплоэлектроцентрали четыре аппарата водяной дальнобойной обдувки. После проведения пусконаладочных работ, оборудование было запущено в эксплуатацию.

Для коллектива «Пауэрз» выполнение первого проекта для Красноярской-ТЭЦ-2 было делом профессионального престижа. Заказчик хорошо знаком с последними научно-техническими разработками в отрасли. Весьма требователен в выборе партнеров. Это объясняется репутацией компании, которая зарекомендовала себя как самая экономичная станция от Урала до Дальнего Востока. Вырабатывает энергии больше, а топлива расходует меньше.

Как пояснили в компании «Пауэрз» основной задачей было создание мощных водяных пушек, которые помогли бы содержать в идеальном эксплуатационно-чистом состоянии загрязненные сажей поверхности нагрева работающего котельного агрегата. Конструкторскую идею удалось успешно реализовать: технико-экономические показатели оказались близкими к расчетным, повышение КПД агрегатов отразилось на сокращении расхода топлива на выработку тепло- и электроэнергии, и в итоге, на значительном снижении цены себестоимости вырабатываемой тепловой и электрической энергии.

Авторы проекта—специалисты «Пауэрз» создали программируемую систему управления, автоматика без труда выполнит необходимый технологический процесс, гибко реагируя на регулировку скорости перемещения водяной струи по очищаемой поверхности, имея при этом высокую точность траектории движения. Водяная струя под напором полностью сбивает наслоившуюся сажу, обладая компактностью и дальнобойностью за счет использования специальных технических приспособлений.

Оригинальная конструкторская разработка компании «Пауэрз» уже заинтересовала ряд крупнейших российских энергоемких предприятий. Для ТЭЦ одного из ЦБК уже запущен в реализацию аналогичный проект по установке комплекса оборудования очистки поверхностей нагрева котлов с полным набором комплектующих.

Промышленность в России возрождается и спрос на электроэнергию отечественных предприятий как никогда высок. Компания «Пауэрз» делает шаг в будущее уже сегодня, оставляя последнее слово за собой в смелых решениях технических разработок для нужд тепловой энергетики.

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