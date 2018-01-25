Водку, вино и продукты украла 16-летняя псковичка из магазина

14:30, 25 января 2018, ПАИ

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали девушку, подозреваемую в краже из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

Экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение о срабатывании сигнализации в магазине на улице Стахановской. Прибыв на место происшествия задержали 16-летнюю гражданку, которая похитила из торгового зала водку, вино и продукты питания.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемая была передана сотрудникам полиции.