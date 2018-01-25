0
21:24
Победителем конкурса «Сытый студент» стала команда Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса
20:19
Квитанции на оплату взносов за капремонт жилья псковичам будут доставляться регулярно
17:38
Определён подрядчик, который займётся реконструкцией студенческого кампуса в Пскове
16:48
Михаил Ведерников поздравил молодежь Псковской области с Днем российского студенчества
16:29
В сердце навсегда
15:04
Спецпоказ картины «Карп отмороженный» с участием авторов пройдет 30 января в Пскове
14:50
Врио губернатора: ПсковГУ должен стать главной кадровой, научной, экспертной площадкой региона
Еще новости
Общество

Идея калужских депутатов по совершенствованию системы оплаты услуг ЖКХ получила поддержку Псковского облсобрания

Депутаты Псковского областного Собрания поддержали обращение Законодательного Собрания Калужской области к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву по вопросам совершенствования системы оплаты коммунальных услуг в целях обеспечения своевременности расчетов с поставщиками. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 17-й сессии регионального парламента, состоявшейся сегодня, 25 января.

Напомним, депутаты Калужской области предложили ввести отдельный счет для управляющих компаний, куда будут идти средства собственников, а потом уже оттуда – поставщикам энергоресурсов.

Накануне вопрос рассматривался на заседании комитета Псковского областного Собрания по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию. В рамках заседания председатель Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Агапов отметил, что в регионе такой счет уже работает с 2013 года. По его словам, на него поступают средства как от граждан, так и от ресурсо-снабжающих организаций, далее производится распределение средств между основными абонентами.

Андрей Агапов подчеркнул, что депутаты из Калужской области предлагают создать государственную структуру и выразил по этому поводу несогласие. По его мнению, такая инициатива ведет к лишним затратам для бюджета и лучим вариантом может стать создание ОАО, что может позволить перейти к единой квитанции.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Победителем конкурса «Сытый студент» стала команда Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса
25 января 2018
Победителем конкурса «Сытый студент» стала команда Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса
Квитанции на оплату взносов за капремонт жилья псковичам будут доставляться регулярно
25 января 2018
Квитанции на оплату взносов за капремонт жилья псковичам будут доставляться регулярно
Определён подрядчик, который займётся реконструкцией студенческого кампуса в Пскове
25 января 2018
Определён подрядчик, который займётся реконструкцией студенческого кампуса в Пскове 2
Михаил Ведерников поздравил молодежь Псковской области с Днем российского студенчества
25 января 2018
Михаил Ведерников поздравил молодежь Псковской области с Днем российского студенчества 1
В сердце навсегда
25 января 2018
В сердце навсегда 1
Спецпоказ картины «Карп отмороженный» с участием авторов пройдет 30 января в Пскове
25 января 2018
Спецпоказ картины «Карп отмороженный» с участием авторов пройдет 30 января в Пскове
Врио губернатора: ПсковГУ должен стать главной кадровой, научной, экспертной площадкой региона
25 января 2018
Врио губернатора: ПсковГУ должен стать главной кадровой, научной, экспертной площадкой региона 2
Алексей Севастьянов: Районы, в которых будут построены полигоны ТБО, должны иметь преференции
25 января 2018
Алексей Севастьянов: Районы, в которых будут построены полигоны ТБО, должны иметь преференции 2

Идет загрузка...