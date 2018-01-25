Идея калужских депутатов по совершенствованию системы оплаты услуг ЖКХ получила поддержку Псковского облсобрания

15:10, 25 января 2018, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания поддержали обращение Законодательного Собрания Калужской области к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву по вопросам совершенствования системы оплаты коммунальных услуг в целях обеспечения своевременности расчетов с поставщиками. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 17-й сессии регионального парламента, состоявшейся сегодня, 25 января.

Напомним, депутаты Калужской области предложили ввести отдельный счет для управляющих компаний, куда будут идти средства собственников, а потом уже оттуда – поставщикам энергоресурсов.

Накануне вопрос рассматривался на заседании комитета Псковского областного Собрания по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию. В рамках заседания председатель Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Агапов отметил, что в регионе такой счет уже работает с 2013 года. По его словам, на него поступают средства как от граждан, так и от ресурсо-снабжающих организаций, далее производится распределение средств между основными абонентами.

Андрей Агапов подчеркнул, что депутаты из Калужской области предлагают создать государственную структуру и выразил по этому поводу несогласие. По его мнению, такая инициатива ведет к лишним затратам для бюджета и лучим вариантом может стать создание ОАО, что может позволить перейти к единой квитанции.