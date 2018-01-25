Депутаты Псковского областного Собрания не поддержали законопроект по возращению прямых выборов глав Пскова и Великих Лук

14:48, 25 января 2018, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания вновь не поддержали законопроект по возвращению прямых выборов глав Пскова и Великих Лук. Законопроект был отклонён большинством голосов парламентариев, передаёт корреспондент Псковского агентства информации с 17-й сессии регионального парламента, состоявшейся сегодня, 25 января.

Автор иниципативы, лидер псковского «Яблока» Лев Шлосберг напомнил, что его аналогичную инициативу отклонили большинством голосов 6 июня 2017 года. Тем не менее, заявил он, «я убежден, что вернуть прямые выборы исключительно важно на фоне кризиса всей избирательной системы», - заявил парламентарий.

В поддержку законопроекта высказались руководитель фракции «Справедливая Россия» Наталья Тудакова, руководитель КПРФ Петр Алексеенко, лидер фракции ЛДПР Антон Минаков.

Заместитель председателя комитета по законодательству и экономической политике Псковского областного Собрания Владимир Яников заявил, что комитет не поддерживает законопроект, рекомендует отклонить.

В первом чтении за принятие законопроекта проголосовали 10 депутатов. В результате инициатива была отклонена.