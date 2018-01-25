0
14:29
Юрий Сорокин избран вице-спикером Псковского областного Собрания
13:28
Анатолий Копосов рад, что рабочую группу по разработке схемы обращения с ТБО возглавил сам Михаил Ведерников
11:19
Коммунисты пожалуются в Минкульт на сериал НТВ, очерняющий Псковскую область
18:07
Андрей Царев стал доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента РФ
17:24
Псковские депутаты решили не вмешиваться в конфликт архангелогородцев и «Гринпис»
15:25
Месхиев об отзыве прокатного удостоверения у «Смерти Сталина»: Лучше запретить, чем потом ходить на похороны
12:07
Андрей Царёв: Работа регионального штаба Путина востребована
Еще новости
Политика

Депутаты Псковского областного Собрания не поддержали законопроект по возращению прямых выборов глав Пскова и Великих Лук

Депутаты Псковского областного Собрания вновь не поддержали законопроект по возвращению прямых выборов глав Пскова и Великих Лук. Законопроект был отклонён большинством голосов парламентариев, передаёт корреспондент Псковского агентства информации с 17-й сессии регионального парламента, состоявшейся сегодня, 25 января.

Автор иниципативы, лидер псковского «Яблока» Лев Шлосберг напомнил, что его аналогичную инициативу отклонили большинством голосов 6 июня 2017 года. Тем не менее, заявил он, «я убежден, что вернуть прямые выборы исключительно важно на фоне кризиса всей избирательной системы», - заявил парламентарий.

В поддержку законопроекта высказались руководитель фракции «Справедливая Россия» Наталья Тудакова, руководитель КПРФ Петр Алексеенко, лидер фракции ЛДПР Антон Минаков.

Заместитель председателя комитета по законодательству и экономической политике Псковского областного Собрания Владимир Яников заявил, что комитет не поддерживает законопроект, рекомендует отклонить.

В первом чтении за принятие законопроекта проголосовали 10 депутатов. В результате инициатива была отклонена.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Юрий Сорокин избран вице-спикером Псковского областного Собрания
25 января 2018
Юрий Сорокин избран вице-спикером Псковского областного Собрания 2
Анатолий Копосов рад, что рабочую группу по разработке схемы обращения с ТБО возглавил сам Михаил Ведерников
25 января 2018
Анатолий Копосов рад, что рабочую группу по разработке схемы обращения с ТБО возглавил сам Михаил Ведерников
Коммунисты пожалуются в Минкульт на сериал НТВ, очерняющий Псковскую область
25 января 2018
Коммунисты пожалуются в Минкульт на сериал НТВ, очерняющий Псковскую область 10
Андрей Царев стал доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента РФ
24 января 2018
Андрей Царев стал доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента РФ
Псковские депутаты решили не вмешиваться в конфликт архангелогородцев и «Гринпис»
24 января 2018
Псковские депутаты решили не вмешиваться в конфликт архангелогородцев и «Гринпис»
Месхиев об отзыве прокатного удостоверения у «Смерти Сталина»: Лучше запретить, чем потом ходить на похороны
24 января 2018
Месхиев об отзыве прокатного удостоверения у «Смерти Сталина»: Лучше запретить, чем потом ходить на похороны 1
Андрей Царёв: Работа регионального штаба Путина востребована
24 января 2018
Андрей Царёв: Работа регионального штаба Путина востребована 5
Минкульт РФ отозвал прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина»
23 января 2018
Минкульт РФ отозвал прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина»

Идет загрузка...