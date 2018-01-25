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Общество

Увеличение численности воспитателей в дошкольных коррекционных учреждениях поддержали Псковские депутаты

Депутаты Псковского областного Собрания поддержали поправки в закон Псковской области «Об определении нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях области и методики расчета субвенций местным бюджетам на обеспечение указанных государственных  гарантий», сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 17-й сессии регионального парламента, которая проходит сегодня, 25 января.

По словам докладчика по вопросу, заместителя начальника Государственного управления образования Псковской области Галины Антипиной, необходимо увеличить численность учебно-вспомогательного персонала (младших воспитателей), работающих с воспитанниками, посещающими группы компенсирующей направленности дошкольных образовательных организаций.

Также она отметила, что необходимо перенести средства по содержанию должностей бухгалтеров в расчет дотаций муниципальных образований для создания централизованных бухгалтерий. В связи с этим необходимо изменить численность административно-хозяйственных работников и работников, обеспечивающих финансовую и хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья детей в дошкольных образовательных учреждениях, а также увеличить численность административно-хозяйственных, инженерно-технических работников, работников, обеспечивающих финансовую и хозяйственную деятельность, и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции (за исключением работников, обеспечивающих содержание зданий и сооружений).

Кроме того, в связи с разной численностью детей в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях предлагается уменьшить административно-хозяйственных работников и работников, обеспечивающих финансовую и хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья детей, а также уменьшить работников административно-хозяйственных, инженерно-технических, кроме работников, обеспечивающих содержание зданий и сооружений.

Депутаты регионального парламента поддержали предложенные поправки большинством голосов. 

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