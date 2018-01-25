Псковские депутаты попросят у правительства допсредства для региона с учетом его специфики

14:55, 25 января 2018, ПАИ

Псковское областное Собрание направит в правительство РФ обращение о необходимости учёта при распределении субвенций, предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, особенностей субъектов РФ в части расселения населения по территории и доли лиц старше трудоспособного возраста. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 17-й сессии регионального парламента, которая состоялась сегодня, 25 января.

Напомним, решение о целесообразности привлечь внимание федерального центра к существующей проблеме было принято в декабре прошлого года в ходе работы согласительной комиссии по проекту областного бюджета.

Специфика Псковской области заключается в большом количестве малочисленных населённых пунктов, находящихся друг от друга на большом расстоянии, а также значительной доли пенсионеров в общей численности населения. Эти факторы приводят к повышенной потребности в финансировании региональной системы здравоохранения, однако, при распределении федеральных субвенций они никак не учитываются.

В обращении областное Собрание депутатов просит рассмотреть возможность внесения изменений в утверждённую правительством РФ методику, позволяющих включить в расчёт размера субвенции коэффициентов, определяемых исходя из плотности населения и доли лиц старше трудоспособного возраста в субъектах РФ.