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Общество

Роскомнадзор напоминает операторам персональных данных Псковской области о необходимости своевременной отчетности

Управление Роскомнадзора по Псковской области напоминает руководителям государственных и муниципальных органов, предприятий и организаций, а также физическим лицам, осуществляющим или намеревающимся осуществлять обработку персональных данных на территории Псковской области о необходимости подачи уведомлений об обработке (о намерении осуществлять обработку) персональных данных согласно статье 22 Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», или своевременного внесения в них соответствующих изменений.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, информация для подготовки уведомления или информационного письма о внесении изменений в сведения в реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных, находится на сайте в разделе «Направления деятельности - Персональные данные». Ведомство рекомендует воспользоваться рекомендациями по заполнению формы уведомления об обработке персональных данных. 

Заполнить в электронном виде Уведомление или информационное письмо можно на сайте Роскомнадзора или с помощью ресурсов Портала персональных данных

Заполненное уведомление или информационное письмо на бумажном носителе, распечатанное на бланке организации и подписанное уполномоченным лицом, либо в электронной форме, подписанное электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации, направляется в адрес Управления Роскомнадзора по Псковской области по адресу: 180000, Псков, ул. Советская, д. 49.

В Роскомнадзоре напоминают, что невыполнение требований указанного закона, непредставление в государственный орган сведений, представление которых предусмотрено законом, а равно представление в государственный орган сведений в неполном объёме или в искажённом виде влечёт за собой административную ответственность.

Телефон для справок - (8112) 331024.

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