С 90-летием поздравили псковские власти ветерана войны Анну Винокурову

15:26, 25 января 2018, ПАИ

Ветерана Великой Отечественной войны и труженика тыла Анну Винокурову с 90-летним юбилеем поздравил заместитель главы Пскова Владимир Воробьев от имени Ивана Цецерского, депутатов Псковской городской Думы, сегодня, 25 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Заместитель главы пожелал имениннице здоровья, бодрости духа и поддержки родных и близких, подчеркнув, что поколение, пережившее годы войны, является примером жизнелюбия, мужества и любви к Родине. «Вам - наша вечная благодарность, самые искренние пожелания здоровья, благополучия и тепла! Невозможно измерить всё, что сделало Ваше поколение для России. Вы подняли разоренную страну, заново отстроили ее, сохранили величие и могущество!», - сказал Владимир Воробьев и вручил Анне Винокуровой приветственный адрес Главы города, подарок и цветы.

Представитель администрации Псковской области передала поздравления и подарок от региональной власти.

Анна Винокурова родилась в городе Воткинск Удмуртской АССР, там же пережила войну, затем более 40 лет проработала на оборонных предприятиях. Сейчас живёт в Пскове вместе с дочерью.