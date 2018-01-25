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Общество

Иммерсивный спектакль впервые представят в Псковском драмтеатре

В Псковском драматическом театре в рамках XXV Пушкинского театрального фестиваля будет впервые представлен иммерсивный спектакль. Об этом сегодня, 25 января, сообщил руководитель Театрально-концертной дирекции Псковской области, продюсер фестиваля Дмитрий Месхиев в ходе пресс-конференции, посвященной предстоящему Пушкинскому фестивалю в Пскове.

Как передает корреспондент Псковского агентства информации, по словам Дмитрия Месхиева, спектакль носит название «Онегин-жест». Его жанр – социальная хореография. По мнению Дмитрия Месхиева, такой «спектакль-эксперимент» впервые будет поставлен в России.

«В нем нет артистов и зрителей. Все артисты и зрители – участники действия, в нем заняты все, кто пришли. Это, грубо говоря, постановка-онлайн. Если это у нас получится, а я думаю, что получится, то мы будем первые в стране. Думаю, спектакль произведет впечатление и людям это будет интересно. И полагаю, можно сделать обсуждение спектакля», - заявил Дмитрий Месхиев.

В свою очередь, директор Пушкинского фестиваля Марина Николаева подчеркнула, что в спектакле все движения будут регулироваться определенными правилами, которые известны только двум создателям-хореографам. По ее мнению, это «новаторский тип действия».

Кроме того, руководитель Театрально-концертной дирекции отметил, что в этом году продолжительность фестиваля увеличена, так как он юбилейный. По словам Дмитрия Месхиева, в этом году было принято решение расширить программу и включить большее количество спектаклей. В связи с этим, некоторые театры показывают даже по два спектакля.

«Надеюсь, что интерес зрителя к фестивалю будет живым и искренним», - заключил Дмитрий Месхиев. 

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