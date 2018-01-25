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Общество

6 псковских детей смогут отдохнуть в «Артеке» в первой половине 2018 года

Для одарённых детей из Псковской области на первое полугодие выделены 6 путевок в черноморский лагерь «Артек». Об этом сообщила заместитель начальника Управления образования города Пскова Анна Кузыченко на пресс-конференции 25 января, передаёт корреспондент Псковского агентства  информации. По её словам, в целом за год в «Артек» ездят 10-12 юных жителей региона (2 – от Пскова).  

В лагерь «Орленок» поедут победители олимпиад, предположительно, 2 ребенка.

Анна Кузыченко отметила, что заявки на отдых в «Артеке» и «Орлёнке» подает Центр детского отдыха и туризма. Чтобы попасть на черноморское побережье, необходимо быть активным на протяжении года, хорошо учиться, учитываются грамоты и прочие достижения. Затем специальная комиссия оценивает кандидатов и направляет документы в Центр детского отдыха и туризма, который оплачивает путевку – порядка 70 тысяч рублей путевка. Дорога оплачивается за счет родителей - порядка 17 тысяч рублей. 

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