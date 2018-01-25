В феврале власти Пскова займутся проблемой «Нептуна»

15:30, 25 января 2018, ПАИ

В феврале заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов пообещал провести совещание по судьбе детского оздоровительного лагеря «Нептун». Об этом он сообщил на городском совещании, посвящённом детскому отдыху 25 января, передаёт корреспондент Псковскому агентству информации.

Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Александр Гаврилов отметил, что на данный момент в бюджете Пскова на лагерь «Нептун» средства не заложены, но есть договорённости о выделении 4 млн рублей. Однако, по его словам, точная стоимость работ, которые необходимо провести в лагере, будет понятна после выполнения проектных работ.

Заместитель главы города Елена Полонская обратила внимание на то, что «Нептун» - единственный городской лагерь, оборудованный бассейном, который хоть и открытый, но имеет систему подогрева воды. «Только туда могут ездить наши пловцы, но почему-то получается, что невыгодно вкладывать деньги в детский лагерь, в отдых наших детей. Вот этот вопрос меня коробит», - заявила она.

Елена Полонская добавила, что в «Нептуне» необходима реконструкция пищеблока, нужно решить проблему с туалетами, которые оказались подтоплены. «Если мы воду не отведем, то через пару лет вообще потеряем то, что имеется», - предупредила она.

Замглавы Пскова предложила задействовать инвесторов и вообще сделать на базе «Нептуна» круглогодичный лагерь. «Нужно очень грамотно и комплексно подойти к решению вопроса», - сказала она.

Также на совещании поднимался вопрос о лагере на базе СДЮШОР «Барс». Отмечалось, что работает он только с 1 августа. Александр Гаврилов на претензии ответил, что такой график связан с отключением котельной, которая перестаёт работать с 1 июня. «Я напрямую контактирую с детьми из «Барса», и их родители крайне не довольны, что дети не набирают часы по плаванию», - возмутилась Елена Полонская.