Дмитрий Месхиев советует любителям театра взять отпуск, чтобы всерьез походить на Пушкинский фестиваль

16:21, 25 января 2018, ПАИ

«Любителям театра я предложил бы взять отпуск на время проведения Пушкинского фестиваля и всерьез походить на мероприятия», - заявил руководитель Театрально-концертной дирекции Псковской области, продюсер фестиваля Дмитрий Месхиев на пресс-конференции 25 января.

Как передает корреспондент Псковского агентства информации, Дмитрий Месхиев назвал программу фестиваля очень сильной и отметил, что в неё вошли как классические, так и экспериментальные постановки. «Мы собрали только все новое и свежее. Это все премьеры. Интересно будет всё», - пообещал он.

Продюсер фестиваля посоветовал зрителям поинтересоваться, на что они идут, «чтобы потом не говорили, что нам это не нравится».

«Я бы пошел на все. Есть вещи, которые потом просто никогда не увидеть. Театры приезжают со всей страны, ну не поедешь же в Кемерово смотреть спектакль», - добавил Дмитрий Месхиев.

Директор Пушкинского фестиваля Марина Николаева сообщила, что в день открытия запланирована выставка трех петербургских театральных художников. Также пройдёт совместный проект с музеем Росфото - выставка фотографий «Многоликая Россия», на которой будут представлены порядка сотни исторических фото конца XIX века - начала XX века из разных уголков страны.