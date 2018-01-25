Псковский Роспотребнадзор: Страшно, когда родители везут в лагеря чипсы и колу

16:31, 25 января 2018, ПАИ

Питание в загородных лагерях Псковской области отличное, заявила заместитель начальника отдела санитарного надзора за условиями воспитания и обучения управления Роспотребнадзора по региону Ольга Луценко на пресс-конференции 25 января. «И страшно, когда родители везут чипсы, колу, а потом дети бегут в медпункт, болят животы», - добавила она.

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, среди минусов Ольга Луценко назвала то, что здорового ребенка со справкой иногда на пару дней забирают родители, и он привозит инфекцию. «Вот эту проблему нужно как-то решить», - заметила она.

Начальник ОПДН ОУУП и ПДН УМВД России по городу Пскову Ирина Зорина добавила, что все лагеря проверяются полицией. «Можно было бы проводить профилактические мероприятия с подростками. Все силы, которые у нас есть, мы будем прикладывать по этому вопросу», - сказала она.