В программе 25-го Пушкинского театрального фестиваля будет больше классики и меньше авангарда

15:47, 25 января 2018, ПАИ

В программе 25-го Пушкинского театрального фестиваля в Пскове будет больше классики. Об этом сообщила директор фестиваля Марина Николаева на пресс-конференции 25 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Программа этого фестиваля более классическая, поэтому с меньшей опаской стоит относиться к походу даже на неизвестные спектакли», – отметила Марина Николаева.

Продюсер фестиваля и руководитель Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Месхиев подтвердил, что в этот раз в программе меньше авангарда, поскольку, с одной стороны, фестиваль юбилейный, а с другой, - такова тенденция спектаклей этого года.

Дмитрий Месхиев напомнил, что откроет фестиваль спектакль «Каштанка», закроет – спектакль «Живи и помни» театра «Мастерская» режиссера Григория Козлова.

«Сейчас идут репетиции спектакля «Каштанка», который ставит Юлия Пересильд. Это премьера в чистом виде», – сказал руководитель Театрально-концертной дирекции. Он отметил, что и постановка «Живи и помни» тоже свежая.

«Будут и сюрпризы, во время закрытия точно», – пообещал Дмитрий Месхиев.