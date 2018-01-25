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Общество

Управляющим компаниям Пскова напомнили о необходимости закрашивать граффити с призывом к употреблению наркотиков

25 января на еженедельном совещании с управляющими компаниями (УК) Пскова начальник отдела ЖКХ и муниципального жилищного контроля Управления городского хозяйства (УГХ) администрации города Антон Ляугминас напомнил представителям УК о необходимости устранять объявления-граффити с призывом к употреблению наркотиков. С аналогичной просьбой к коммунальщикам обратилось УМВД России по городу Пскову. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Антон Ляугминас подчеркнул, что о появлении граффити по тому или иному адресу сотрудники управляющих компаний могут узнать, проводя собственный мониторинг подведомственных территорий. Об объявлениях в управляющие компании также могут сообщать псковичи. Кроме того, горожане могут сообщить о граффити в Единую дежурно-диспетчерскую службу Пскова по телефону 055 или в Управление городского хозяйства по телефону 8(8112) 29-15-00. Эти учреждения перенаправят информацию управляющим организациям.

Также к процессу выявления и ликвидации надписей на фасадах жилых домов и зданий, содержащих призыв к употреблению наркотиков, подключены народные дружинники. Они будут сообщать об обнаружении граффити в ЕДДС.

Начальник отдела ЖКХ и муниципального жилищного контроля Управления городского хозяйства администрации города обратился к коммунальщикам с просьбой по возможности при закрашивании надписей использовать колор краски, близкий к исходному цвету, в который окрашены стены.

Напомним, с конца августа в Пскове на стенах зданий массово начали появляться объявления (граффити) с призывом к употреблению запрещенных наркотических средств (соли, спайсы) и отсылкой к интернет-сайтам и группам в социальных сетях. После проведения необходимых следственных действий надписи закрашиваются силами Управления городского хозяйства и управляющих организаций.

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