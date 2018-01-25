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За задержку выплаты пособия по уходу за ребенком псковская инспекция труда наказала Фуд Логист

Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности общество с ограниченной ответственностью «Фуд Логист» за несоблюдение трудового законодательства.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в ходе проверки было установлено, что работодатель допустил задержку выплаты работнику пособия по уходу за ребенком. Денежная компенсация за задержку выплачена не была.

Госинспектор труда выдал предписание об устранении нарушений.

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