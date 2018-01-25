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Общество

Иван Цецерский в День студента встретился с будущими юристами

Сегодня, 25 января, в День российского студенчества глава города Иван Цецерский встретился со студентами юридического факультета Псковского государственного университета. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, на встречу, которая стала уже традиционной, несмотря на сессионный период, собрались несколько десятков студентов разных курсов, преподаватели и декан факультета, Сергей Васильев.

Иван Цецерский, также юрист по образованию, который неоднократно читал лекции будущим правозащитникам, отметил, что юридические знания - универсальные. Они востребованы в разных областях. «Как показывает жизнь, профессия юриста остается сегодня одной из самых востребованных на рынке труда, наряду с профессиями военного и врача. Но вам необходимо помнить, что сам диплом без действительных знаний, без стремления к самосовершенствованию имеет мало значения», - подчеркнул глава города.

Будущие юристы поинтересовались судьбой некоторых хозяйственных объектов города, отношением главы Пскова к последним изменениям в политической жизни в регионе и в мире, нововведениям в российском законодательстве. 

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