Фальшивые пятитысячные купюры изъяты в Пскове и Дно

16:32, 25 января 2018, ПАИ

24 января в Пскове и в Дно полиция изъяла поддельные пятитысячные купюры. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в Пскове полиция изъяла в одном из финансовых учреждений одну фальшивку, а в Дно – три. По данным фактам проводятся проверки.

В этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.