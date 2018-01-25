До 5 марта принимаются заявки на участие в псковском этапе конкурса «Хрустальные звездочки»

18:32, 25 января 2018, ПАИ

До 5 марта псковичи могут подать заявки на участие в региональном этапе Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки – 2018», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления ФССП России по Псковской области.

К участию в конкурсе, организованном ФССП России, приглашаются дети государственных гражданских служащих и работников Управления ФССП России по Псковской области, а также дети сотрудников правоохранительных и иных государственных органов субъекта Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Конкурс проводится среди талантов в возрасте от 7 до 18 лет в трех номинациях: «Вокал», «Хореография» и «Исполнительное мастерство». Его целью является выявление талантливых и способных детей, создание и развитие культурных традиций, расширение социальной поддержки семей государственных служащих и работников ФССП.

Как отметили в пресс-службе, для участия в региональном этапе конкурса «Хрустальные звездочки - 2018» необходимо подать заявку и предоставить резюме конкурсанта.

Образцы необходимых документов представлены на официальном сайте УФССП России по Псковской области: http://r60.fssprus.ru/hrust/.