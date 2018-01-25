Михаил Ведерников поздравил молодежь Псковской области с Днем российского студенчества

16:48, 25 января 2018, ПАИ

Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников поздравил всех студентов с праздником российского студенчества и окончанием зимней сессии, а также с именинами всех Татьян региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Я желаю вам успехов, трудолюбия и усердия. Отдохните хорошо, но так, чтобы остались силы на учебу», — сказал врио губернатора на праздничном концерте, который прошел в четверг, 25 декабря, в актовом зале Псковского государственного университета.

В ходе праздничного мероприятия врио губернатора отметил благодарностями администрации Псковской области студентов, отличившихся в учебе и общественной жизни госуниверситета.

Затем по сложившейся традиции Михаил Ведерников и Юрий Демьяненко угостили студентов и преподавателей медовухой во славу студенческого братства.