359 тонн рыбы вырастили хозяйства Псковской области в 2017 году

17:49, 25 января 2018, ПАИ

В 2017 году рыбоводные хозяйства Псковской области вырастили 359 тонн рыбы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству. В Новгородской области выращены 808 тонн, в Вологодской – 126 тонн, в Архангельской – 111,2 тонны и в Республики Коми – 101,4 тонны.

На пресс-конференции по итогам прошлого года руководитель ведомства Денис Беляев рассказал, что в рамках государственной поддержки предприятий рыбохозяйственного комплекса Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Архангельской областей, Республик Карелии и Коми из федерального и областного бюджетов в 2017 году было выделено 83,411 млн рублей.

В целях компенсации ущерба заключены 189 договоров на искусственное воспроизводство водных биологических ресурсов с 99 хозяйствующими субъектами, на основании которых в рыбохозяйственные водоемы Республики Карелия, Республики Коми, Архангельской, Ленинградской, Новгородской, Псковской и Вологодской областей выпущены 14,610 млрд 664 млн штук разновозрастной молоди и личинок рыб.

По итогам года управление провело 119 плановых и 102 внеплановых проверки юридических лиц, по результатам которых вскрыты 139 нарушений природоохранного законодательства, к административной ответственности привлечены 83 юридических и 41 должностное лицо.

В 2017 году на Северо-Западе выявлены 9 тыс. 366 административных правонарушений, в том числе 6 тыс. 591 нарушение Правил рыболовства и 1 тыс. 782 нарушения правил охраны окружающей среды. На нарушителей наложены 27 млн 822 тыс. рублей штрафов, взысканы 23 млн 633 тыс. рублей. За ущерб, нанесенный водным биоресурсам, взысканы иски на сумму 67 млн 114 тыс. рублей.

В ходе проводимых контрольно-надзорных мероприятий инспекторы рыбоохраны были изъяты 17 тыс. 262 кг водных биоресурсов; 13 тыс. 905 штук незаконных орудий лова, в том числе 9 тыс. 323 сетей и 4 тыс. 582 прочих орудий лова (ловушек, колющих орудий лова, пауков, спиннингов, экранов, подъемников), а также 1 тыс. 644 транспортных средства.

В следственные органы направлены 176 материалов, по которым возбуждены 107 уголовных дел.