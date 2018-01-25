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31-летнего нетрезвого водителя-рецидивиста задержали полицейские в Великих Луках

Вечером 24 января в Великих Луках у дома по улице Мелиораторов стражи порядка остановили автомобиль ВАЗ. Выяснилось, что легковушкой управлял 31-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данному факту проводится проверка.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

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