31-летнего нетрезвого водителя-рецидивиста задержали полицейские в Великих Луках
Вечером 24 января в Великих Луках у дома по улице Мелиораторов стражи порядка остановили автомобиль ВАЗ. Выяснилось, что легковушкой управлял 31-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По данному факту проводится проверка.
Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.