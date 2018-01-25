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Общество

В сердце навсегда

Ушла невероятно красивая и талантливая Людмила Сенчина. Как же жаль и больно, ведь судьба подарила мне возможность некоторое время с ней работать.

Людмила Сенчина

- Лен, давай на ты! Нам же пахать рядом!

Нет, категорически нет! для меня - Людмила и только на Вы!

Всегда безупречна, никакого высокомерия, а работать уж если надо, то без нытья и капризов.

...Зима, постоянные переезды, хаос в графиках выступлений и часто залы не подготовлены. Чтобы представить - Тверская губерния, исключительно райцентры, запущенные донельзя дома культуры. Людмила как-то пожаловалась тихонько, что ещё пару таких выступлений при «слегка плюс» и связки – «тю-тю». Ноги под концертным платьем в туфлях коченеют. Проблема, и проблема с последствиями печальными. Весь месяц был расписан, а люди великую Сенчину ждали! Залы битком, всегда тёплый приём.

Районное начальство ждёт на банкет, ручку поцеловать, засвидетельствовать почтение! А то, что зал ледяной, - так народ сидит же в пальто да тулупах! Культуру в массы!

- Людмила, я могу Вам предложить вариант, но он колоритный и далёк от сценического гламура! - ляпнула я на ходу, буквально за пару часов до концерта.

- Валяй, Аленушка! (я как-то Сенчиной рассказала, что мой муж любит меня дразнить Аленушкой Ивановной: вот и певица решила атмосфЭру настроения взбодрить).

- Бурки! Нас спасут вечные и любимые российскими женщинами бурки!

- А как ты себе представляешь это все перед публикой? - Людмила засмеялась. – Бурки-и-и! Да брось ты! Давай уж валенки!

Итог моего кризис-менеджмента был очарователен! Безупречное сценическое платье, мееееедленный выход на сцену, с периодическим поклоном, и вот он долгожданный микрофон! И… Никто ничего не заметил. Ноги красавицы-певицы все выступление были в тепле, подол роскошного платья надёжно прикрывал эти жуткие, но такие тёплые и уютные бурки!

Это было в 2000-м. Сколько прошло времени, а Людмила в моем сердце и памяти навсегда.

Образ настоящей русской женщины! Икона стиля и обладательница голоса ангела! Любима миллионами, любима близкими...

Елена Турчина
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