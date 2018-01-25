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Общество

Определён подрядчик, который займётся реконструкцией студенческого кампуса в Пскове

Определён подрядчик, который выполнит реконструкцию студенческого кампуса в Пскове. Работами на недостроенном объекте на берегу реки Великой займётся компания из Санкт-Петербурга ООО «ОПРСТРОЙ», сообщается на сайте госзакупок.

За 447,5 млн рублей, выделяемых Министерством образования и науки РФ, подрядчику предстоит выполнение общестроительных работ по возведению здания, отделка фасада и благоустройство.

Подрядчику, согласно технической документации, нужно будет заняться восстановлением нарушенного защитного слоя бетона существующих несущих конструкций, восстановлением поврежденной арматуры некоторых существующих монолитных балок, заполнением оконных и дверных проемов, реконструкцией покрытия кровли, выполнением чистовых отделочных работ, работ по утеплению и облицовке фасада, выполнением работ по устройству внутренних и наружных инженерных сетей, а также работами по благоустройству территории.

Во всем здании также будет производиться замена столярных изделий. Однокамерные стеклопакеты из алюминиевых профилей заменят на деревянные двухкамерные стеклопакеты с тройным остеклением, которые хорошо защитят помещения здания от внешнего шума. В качестве утепления наружных стен должно быть применёно жидкое керамическое теплоизоляционное покрытие по существующей штукатурке и утеплитель толщиной 100 мм в составе новой облицовки. Для утепления плит перекрытий (входы, террасы) должен быть применён утеплитель (экструдированный пенополистирол).

Стены в жилых комнатах окрасят акриловыми красками в пастельные тона, потолки - по минеральной штукатурке в белый цвет. На полах постелют износостойкий линолеум, установят коричневые деревянные стеклопакеты с тройным остеклением.

Добавим, что распоряжением Правительства РФ создание кампуса ПсковГУ включено в программу проведения 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени. Окончание работ запланировано на 2019 год.

Приспособить здание главного псковского «долгостроя» под студенческий кампус предложил прежний губернатор Псковской области Андрей Турчак. В ходе визита в Псков в декабре 2015 года её поддержал тогдашний министр образования и науки Дмитрий Ливанов. В результате Правительство РФ по обращению областных властей оказало финансовую помощь региону в выкупе зданиявыделив 270 млн рублей.

Планируется, что в студенческом городке разместятся не только помещения для проживания, но и современные пространства для дополнительного образования и досуга молодежи. В обсуждении концепции обустройства здания помимо экспертов активное участие принимали сами студенты. В общей сложности учащиеся вуза внесли свыше 5 тысяч предложений по наполнению студенческого комплекса.

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