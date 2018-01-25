В Пскове похищены элементы новогодней иллюминации
В Пскове похищены элементы новогодней иллюминации при выполнении работ по ее демонтажу, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления городского хозяйства администрации город.
Выявлено, что четыре из пяти светодиодных прожекторов, установленных для подсветки пяти деревьев по улице Пушкина, похищены неустановленными лицами.
По факту случившегося Управление городского хозяйства направило заявление в полицию.
Представляющую интерес информацию о краже пресс-служба просит сообщить в Управление городского хозяйства по телефону 8(8112) 29-15-23.