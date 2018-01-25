Спектакль «Мертвые души» перенесен на Большую сцену Псковского драмтеатра

18:04, 25 января 2018, ПАИ

Спектакль «Мертвые души», который состоится 16 и 17 февраля в 19:00 в рамках XXV Пушкинского театрального фестиваля, по техническим причинам перенесен на Большую сцену Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Зрителям, заранее купившим билеты, необходимо обратиться в кассу театра, в том числе непосредственно перед спектаклем, или позвонить по телефону: 8-911-397-74-46.

«Приносим свои глубочайшие извинения за возможные неудобства и ждем вас на мероприятиях фестиваля», - отметили организаторы.

Режиссер спектакля - Олег Липовецкий, автор более тридцати постановок в разных городах России, лауреат премии главы Республики Карелия, петербургского фестиваля «Рождественский парад», театральных премий Карелии и Башкортостана, худрук драматургического конкурса «Ремарка».

В аннотации к постановке отмечается: «В своем романе-поэме «Мертвые души» Гоголь рассказывает об одном городке, который писатель называет NN, куда, нарушая спокойную и размеренную жизнь жителей, приезжает некий господин Чичиков. Его цель более чем странна — покупка мертвых душ крепостных. Чичиков знакомится со всеми чиновниками города, с уездными помещиками, всех очаровывает. Но проницательность Чичикова подвела его в тот момент, когда он завел знакомство с местным гулякой и сплетником Ноздревым»

Спектакль «Мертвые души» поставлен в рамках федерального проекта «Театры малых городов» партии «Единая Россия». Премьера состоялась всего несколько месяцев назад, и псковичи станут одними из первых зрителей этих «Мертвых душ».