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Общество

Средневековая ладья будет курсировать по псковским водоёмам

Средневековая ладья будет построена в Пскове в этом году. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, об этом шла речь на первой встрече волонтеров проекта «Ганзейский причал» в Псковском молодежном центре.

Инициаторам проекта является клуб исторической реконструкции «Чертог Раса», участники которого выиграли для осуществления замысла постройки средневековой ладьи гранд «Росмолодежи». На встречу пришли десять волонтеров, заинтересованных в участии в проекте. Кроме того, помимо жителей Пскова, своё желание изъявили ещё 12 человек из других городов Псковской и Ленинградской областей.

Как отметил руководитель клуба Александр Бойчук, на встрече обсуждался план реализации проекта, временные рамки и технические нюансы. «Конечно, во время проектирования и постройки мы будем консультироваться с историками, специалистами по судостроению, кое-что сами придумаем. Это будет  копия средневекового судна, которая сможет ходить по воде, как на веслах, так и под парусом. За основу при постройке корабля взяты чертежи судов XI века, а также археологические находки»,- рассказал Александр Бойчук.

Предполагается, что во время празднования Дней города в 2018 году ладья доставит на причал делегации от городов-партнеров средневекового Пскова по Ганзейскому торговому союзу. Длина ладьи составит 12 м, на борт она сможет принимать около 20 человек. Это будет первая и единственная реплика средневекового судна в Пскове, которая сможет ходить по местным рекам и озерам, вплоть до выхода в Псково-Чудское озеро и Финский залив.

Следующая встреча энтузиастов-кораблестроителей состоится 31 января в Псковском Молодежном центре.

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