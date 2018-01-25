Освещение в Финском парке Пскова восстановлено по временной схеме

17:51, 25 января 2018, ПАИ

Освещение в Финском парке Пскова восстановлено в полном объеме по временной схеме. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на Управление городского хозяйства администрации Пскова, за минувшие двое суток, прошедших с момента поступления обращения о значительном числе не горящих в рекреационной зоне фонарей, проводились работы по выявлению причин произошедшего.

Специалисты подрядной организации, осуществляющей по муниципальному контракту обслуживание городских территорий, обследовали кабельные линии и установили техническое повреждение кабеля. Электропитание включено по временной схеме. Кроме того, специалисты произвели замену 15 ламп, еще четыре светодиодных светильника будут заменены по гарантии.

На имя подрядчика, который выполнял реконструкцию набережной реки Псковы от Троицкого моста до Кузнецкого, будет направлено письмо о проведении работ в рамках гарантийных обязательств.