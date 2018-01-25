Псковская область готовится к Масленице

18:08, 25 января 2018, ПАИ

Ход подготовки к проведению Масленицы на территории Псковской области обсудили на заседании рабочей группы по подготовке и проведению народного праздника. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, со ссылкой на Государственный комитет региона по культуре.

Участники совещания обсудили программу праздника, а также организационные вопросы: обеспечение безопасности в местах массового пребывания людей и информационное сопровождение празднества.

Масленичные мероприятия пройдут во всех муниципальных образованиях региона с 12 по 18 февраля. В программу вошли областной фольклорный фестиваль «Масленичный разгуляй» с участием лучших фольклорных коллективов региона, международная научно-практическая конференция «Традиционная праздничная обрядовая культура и современность», масленичные гулянья «Встречай весну в Изборске». Также на масленичной неделе состоится ежегодный торжественный прием семей из Псковской области, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Масленица — народный праздник, который традиционно масштабно отмечается в Псковской области и является событием культурной жизни жителей и гостей региона.