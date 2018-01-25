Псковичи будут регулярно получать квитанции на оплату взносов на капремонт

18:06, 25 января 2018, ПАИ

Квитанции на оплату взносов на капремонт будут доставляться псковичам регулярно в срок до 1 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, данную информацию на еженедельном совещании с управляющими организациями города озвучил генеральный директор Регионального оператора - Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области Сергей Макарченко. Он отметил, что средства выделены из регионального бюджета, доставку осуществляет «Почта России».

Сергей Макарченко обратился к представителям управляющих организаций с просьбой проинформировать граждан о том, что, в случае имеющейся задолженности, пени за несвоевременную оплату взносов за капремонт региональный оператор не выставляет, задолженность можно оплатить частично по мере финансовой возможности. За справками граждане могут обратиться по телефонам РО ФКР: 8(8112) 29-82-22 и 8(8112) 29-82-23. Объявления с аналогичной информацией будут размещены у подъездов многоквартирных домов.