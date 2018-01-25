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Культура

В конце февраля у псковской Театрально-концертной дирекции сменится пресс-секретарь

В конце февраля у Театрально-концертной дирекции (ТКД) Псковской области сменится пресс-секретарь. Ирину Жукову, возглавлявшую пресс-службу с сентября 2016 года, cменит Юлия Андреева. Об этом сама Ирина Жукова сообщила Псковскому агентству информации.

По её словам, она вынужденно покидает свой пост по состоянию здоровья и возвращается в Санкт-Петербург.

Фото с личной страницы Ирины Жуковой "ВКонтакте"

До прихода в ТКД Юлия Андреева три с половиной года работала в Агентстве инвестиционного развития Псковской области.

Фото с личной страницы Юлии Андреевой в Facebook

Напомним, что с начала 2013 года функции пресс-секретаря псковского театра выполнял Юрий Стрекаловский, который занимал должность заведующего литературно-драматической частью. В марте 2014 году на пост руководителя службы взаимодействия со СМИ театра пришла Татьяна Злобинская. В ноябре 2015 года ее сменил Александр Донецкий. В театре он проработал до февраля 2016 года. 12 сентября 2016 года пресс-секретарем стала Ирина Жукова.

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