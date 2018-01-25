Патриотическая акция «Снежный десант» прошла в Дедовичском районе

18:29, 25 января 2018, ПАИ

Патриотическая акция «Снежный десант», посвященная 75-ой годовщине гибели Героя Советского Союза Леонида Голикова, прошла в Дедовичском районе. Мероприятие было организовано в рамках партийного проекта «Единой России» «Историческая память».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе псковского регионального отделения ВПП «Единая Россия», около 30 лыжников от 12 до 75 лет преодолели маршрут от Дедовичей до села Острая Лука. Руководил участниками похода член поискового отряда «Бригада-60», единоросс Антон Кириллов. Путь в 15 километров с двумя остановками местные жители и гости из Пскова прошли за 4 часа.

Почтить память героя в селе Острая Лука собрались около 70 человек – представители власти, различных организаций и предприятий, депутаты, школьники. Они возложили к обелиску на могиле Леонида Голикова венки и цветы.

Глава Шелонской волости, член местного политсовета «Единой России» Елена Николаева обращаясь к присутствующим подчеркнула: «Из подвигов таких людей, как наш Лёня Голиков, ковалась победа. Хочу пожелать, особенно молодым, хранить память о героях тяжелого военного времени».

Также слово взял глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев, который поприветствовал «Снежный десант» и вручил медали, выпущенные специально к этому событию. После этого присутствующих угостили солдатской кашей и горячим чаем.

В свою очередь сторонник партии, один из организаторов «Снежного десанта» Игорь Тарасов отметил, что в этом году удалось заметно повысить уровень проведения мероприятия и расширить географию его участников. «Такие акции позволяют отвлечь молодежь от компьютеров, сориентировать подрастающее поколение на здоровый образ жизни, пробудить историческую память, а также способствуют культурному и нравственному просвещению», - отметил он.

Напомним, Леонид Голиков - бригадный разведчик 67-го отряда 4-й Ленинградской партизанской бригады, действовавшей на территории Новгородской и Псковской областей. Он участвовал в 27 боевых операциях, особенно отличился при разгроме немецких гарнизонов в деревнях Апросово, Сосницы и Север. Всего он успел уничтожить 78 немцев, 2 железнодорожных и 12 шоссейных мостов, 2 продовольственно-фуражных склада и 10 автомашин с боеприпасами. Кроме того, известно, что в 1942 году неподалеку от деревни Варницы Стругокрасненского района разведчик гранатой подорвал легковую машину, в которой находился немецкий генерал-майор инженерных войск Рихард фон Виртц, и доставил в штаб бригады портфель с документами, среди которых были чертежи и описание новых образцов немецких мин, инспекционные донесения вышестоящему командованию. 24 января 1943 года Леонид Голиков погиб в неравном бою в селе Острая Лука Псковской области.