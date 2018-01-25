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Общество

Градоначальники просят Яна Лузина решить проблему с домом на улице Гдовской в Пскове максимально корректно

Приостановка строительства дома № 24 по улице Гдовской находится в поле зрения властей Пскова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. Глава Пскова Иван Цецерский и глава администрации города Александр Братчиков выступили с обращением к генеральному директору «ДСК» Яну Лузину решить сложившуюся ситуацию с полным соблюдением законодательства и максимально корректно.

В пресс-службе отметили, в понедельник, 22 января, сразу после обращения одной из участниц долевого строительства, глава администрации Пскова Александр Братчиков в адрес застройщика -  строительной компании «ДСК» -  направил письмо с просьбой дать пояснения по вопросу приостановки строительства дома по вышеуказанному адресу.

Накануне, за подписью генерального директора «ДСК» Яна Лузина, в муниципалитет поступил ответ следующего содержания: «Многоквартирный жилой дом по адресу: город Псков, улица Гдовская, 24 возводит застройщик «АО «Строительная фирма «ДСК». Также указано, что технология строительства – панельный дом серии ДСК.  Однако, с 1 марта линия по производству железобетонных панелей закрывается на модернизацию, а проект дома и заложенный фундамент не позволяет применить панели других заводов.

 «На конец декабря 2017 года Управлением Росреестра по Псковской области был зарегистрирован 21 договор долевого участия», – отметил количество участников долевого строительства Ян Лузин.

Кроме того, в обозначенном письме генеральный директор «ДСК» сообщает о тех мерах, которые его компания планирует предпринять по отношению к людям, участвующим в долевом строительстве: «Всем участникам предлагается подписать соглашение о расторжении, получить в кратчайший срок денежные средства или заменить объект на квартиры в готовых и строящихся домах застройщика. В настоящее время регистрируются соглашения о расторжении и возвращении денежных средств участника долевого строительства».

При этом отмечается, что «все остальные объекты будут достроены и введены в срок в эксплуатацию».

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