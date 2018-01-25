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Культура

Дан старт областному конкурсу «Псковская книга - 2017»

Начинается прием заявок на областной конкурс на лучшую издательскую продукцию «Псковская книга — 2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в псковской  областной универсальной научной библиотеке.

В этом году конкурс «Псковская книга» пройдет уже в 22 раз.

Конкурс проводится по следующим номинациям: «Книга года», «Лучшее литературно-художественное издание для детей», «Лучшее издание по истории края», Лучшее издание по туризму», «Говорящая книга». В 2018 году объявлены новые номинации: «Лучшее издание духовной и религиозной литературы» и «Лучшее издание, подготовленное библиотекой».

По усмотрению жюри конкурса, могут быть определены дополнительные номинации.

Председатель жюри - первый заместитель Председателя Государственного комитета Псковской области по культуре А. А. Бударина.

В состав жюри вошли генеральный директор Псковской областной универсальной научной библиотеки Вера Павлова, профессор Псковского государственного университета, кандидат исторических наук Анатолий Филимонов, председатель правления Псковского регионального отделения Союза писателей России Игорь Смолькин, краевед Николай Иванов, председатель Псковского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Военно-исторического общество», доктор культурологи Александр  Голышев, сотрудники Псковской областной универсальной научной библиотеки.

Организаторы конкурса: ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека» при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре и Псковское региональное отделение Союза писателей России.

Прием конкурсных заявок осуществляется в Псковской областной универсальной научной библиотеке (Псков, ул. Профсоюзная, д. 2) в отделе краеведческой литературы.

Срок подачи заявок до 1 апреля 2018 года.

Награждение победителей состоится на открытии XV Международного книжного форума «Русский Запад», который пройдет в Пскове на базе областной научной библиотеки с 17-19 апреля 2018 года.

Положение о конкурсе и форма заявки на сайте библиотеки http://pskovlib.ru/news/22383/

 

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