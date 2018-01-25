Псковская область снова примет школьников по программе развития детского туризма «Моя Россия»

19:42, 25 января 2018, ПАИ

Заместитель министра культуры РФ Алла Манилова на днях провела рабочее совещание по вопросу реализации в 2018 году Национальной программы детского туризма «Моя Россия». От Псковской области в мероприятии приняла участие председатель государственного комитета Псковской области по культуре Жанна Малышева. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Алла Манилова сообщила, что Минкультуры России при активной поддержке партии «Единая Россия» в этом году продолжит реализацию программы детского туризма. С каждым годом количество школьников и география регионов-участников расширяется. В этом году «Моя Россия» включает 15 маршрутов в 17 регионах страны, ее участниками станут 23 тыс ребят.

По поручению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова госкомитет по культуре подготовил заявки с вариантами программ пребывания детей в регионе. По результатам отбора Псковская область снова станет участником Национальной программы в качестве принимающей стороны.

Напомним, впервые регион принимал детей в рамках Национальной программы «Моя Россия» в 2016 году. С сентября по ноябрь по туристскому маршруту «Псков. Духовные истоки» проехали более 600 школьников из Центрального федерального округа, Республики Карелия и Санкт-Петербурга и посетили с экскурсией Псков, Изборск и Печоры. Кроме того, для школьников был организован мастер-класс в православной Свято-Тихоновской гимназии, в ходе которого ребята изучали историю икон и о технику их написания.

Национальная программа развития детского туризма реализуется Министерством культуры РФ во исполнение поручения Президента с целью популяризации культурного наследия народов Российской Федерации и приобщения молодежи к истории и культуре России. Финансирование расходов, связанных с непосредственным пребыванием учащихся и сопровождающих, производится за счет средств федерального бюджета.

В реализации проекта принимают участие органы исполнительной власти регионов в области туризма, туристические компании, музеи, гостиницы и рестораны, круизные компании и культурные центры, а также центры историко-культурного наследия и туристско-информационные центры. Партнером программы является Российский союз туриндустрии (Некоммерческое партнерство «Межрегиональный союз туроператоров»).