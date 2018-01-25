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Общество

В Локне после вмешательства прокуратуры управляющая компания произвела ремонт жилого дома

Прокуратура Локнянского района в декабре 2017 года провела проверку исполнения требований жилищного законодательства в деятельности МУП «Локнянское ЖКХ», по результатам которой установлено, что МУП «Локнянское ЖКХ» является управляющей организацией и осуществляет среди прочих управление многоквартирным жилым домом № 19 по ул. Советской в посёлке Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре района.

В нарушение положений статьи 161 ЖК РФ, Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденным Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170, проведенной проверкой установлено, что фасад жилого дома № 19 по ул. Советская в поселке Локня имеет многочисленные трещины штукатурки длиной более 1,5 метров в районе 2 этажа здания.

Проведенным комиссионным осмотром квартир  дома, установлено, что на поверхности потолочного перекрытия кухонь, спален и прихожих жилых квартир имеются многочисленные следы повреждения штукатурки в результате протечек кровли и образования водяного конденсата, обусловленные несвоевременным техническим обслуживанием и проведением текущего ремонта данного жилого дома управляющей компанией.

Неисполнение МУП «Локнянское ЖКХ» обязательных требований жилищного законодательства в части содержания общего имущества данного жилого дома негативным образом сказывается на текущем состоянии квартир верхних этажей, влечет образование плесени и грибков, сырости в квартирах, чем ставит под угрозу безопасное проживание в нем граждан.

С целью устранения выявленных нарушений закона  директору МУП «Локнянское ЖКХ» было внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Нарушения закона устранены в полном объеме, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Управляющей компанией произведен ремонт фасада, элементов кровли и потолочных покрытий квартир вышеуказанного жилого дома.

 

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