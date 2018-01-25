В Пскове в 2017 году 91 семья переехала в новостройки из расселённых 18 аварийных домов

20:05, 25 января 2018, ПАИ

Сегодня, 25 января, состоялось заседание комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Псковской городской Думы под председательством замглавы города Сергея Гаврилова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

Члены комитета согласовали вопросы по распоряжению объектами жилищного фонда муниципалитета и предоставлению жилья по коммерческому найму и аренде в связи с истечением сроков действия ранее заключенных договоров. Парламентарии заслушали и приняли к сведению информацию начальника управления по учету и распределению жилой площади администрации города Марины Мусаевой о ходе реализации переселения граждан из аварийного жилищного фонда в городе Пскове. Она рассказала, что в рамках областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 года» (четвертый этап) в 2017 году расселено 18 домов, из которых 91 семья переехала в новостройки на улицах Венской, Пражской, Труда и Юности. Таким образом, программа переселения завершена в установленные сроки. Между управлением городского хозяйства администрации города Пскова и ООО «СпецСтройАльянс» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по сносу расселенных аварийных домов. По словам Марины Мусаевой, на сегодняшний день снесено 9 домов по улицам Черняховского, Леона Поземского, Советской, 1-й Полевой, Юбилейной, Ленинградскому шоссе, переулку Дачному, Леонида Голикова, Советской набережной. Остальные находятся в стадии подготовки к сносу.

На заседании депутаты рассмотрели и одобрили вопрос о внесении изменений в Правила предоставления ритуальных услуг в Пскове, в которых отныне исполнение обязанностей по гарантированному перечню ритуальных услуг на безвозмездной основе в размере социального пособия будут возложены на муниципальное казенное учреждение «Специализированная служба».

Также обсуждался и был согласован вопрос об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в Пскове для расчета социальной выплаты, предоставляемой молодым семьям, на 2018 год в размере 32 947 рублей в соответствии с федеральным законодательством.

В ходе заседания депутаты заслушали и приняли к сведению информацию управления городского хозяйства о содержании автомобильных дорог общего пользования местного значения в зимний период, об исполнении плана благоустройства города в 2017 году и о сносе зеленых насаждений на территории города. Заместитель главы города Сергей Гаврилов отметил, что в этом году город стали убирать лучше, и жалоб по уборке города стало меньше. Заместитель главы города Владимир Воробьев обратил внимание на недостаточное количество контейнеров для мусора в жилых домах по улицам Шестака, Достовалова. Начальник УГХ Алексей Захаров взял замечание в работу и пообещал выехать на место для проверки.

Депутат Григорий Турчин выступил с обращением по ремонту двора по Октябрьскому проспекту, 22 и подчеркнул сложности во взаимодействии различных ведомств: управляющей компании, Фонда капитального ремонта и других. Поскольку приглашенные на заседание комитета представители ведомств не явились, рассмотрение данного вопроса решено перенести на следующий раз. Также была заслушана жалоба жителя по ул. Горького, 14/6, по установке детской площадки. Члены комитета поручили УГХ и КСП города разобраться, провести проверку и устранить нарушения.

Согласованные членами комитета вопросы планируется внести в повестку предстоящей очередной 6-й сессии Псковской городской Думы шестого созыва, которая состоится на следующей неделе.