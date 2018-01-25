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Общество

В Псковском филиале Академии ФСИН России подвели итоги работы за год и определили приоритетные задачи

Расширенное заседание совета филиала, посвященное результатам деятельности Псковского филиала академии в 2017 году и приоритетным направлениям развития в 2018 году, прошло под председательством начальника филиала Академии ФСИН России Юрия Панина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

В мероприятии приняли участие представители власти: заместитель руководителя аппарата администрации Псковской области Михаил Дьяков, глава города Пскова Иван Цецерский, и.о. начальника Государственного управления образования Псковской области Геннадий Барышников.

Силовые ведомства региона представляли начальник УФСИН России по Псковской области Юрий Лымарь, начальник Управления Минюста России по Псковской области Николай Околеснов, начальник Главного управления МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов, врио начальника управления по работе с личным составом УМВД России по Псковской области Владимир Хегер.

В ходе заседания совета филиала начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Юрий Панин отметил, что в прошедшем году вуз активно взаимодействовал с властями и правоохранительными органами, общественными и религиозными организациями региона, благодаря чему Псковский филиал академии играл активную роль в жизни города и региона.

В свою очередь представители властей и силовых ведомств региона выразили благодарность руководству и профессорско-преподавательскому составу вуза за высокое качество подготовки выпускников, активное участие курсантов и студентов в мероприятиях, проводимых в Пскове и Псковской области.

Юрий Панин отметил, что в октябре 2018 года Псковскому филиалу академии предстоит впервые провести VI Межвузовские учебно-методические сборы профессорско-преподавательского и начальствующего состава образовательных организаций ФСИН России и обратил внимание сотрудников на необходимость сделать все возможное, чтобы мероприятие прошло на высоком профессиональном уровне.

С докладами и отчетами по направлениям деятельности выступили заместители начальника Псковского филиала академии и ряд руководителей структурных подразделений, которые отметили имеющиеся проблемы и недостатки в работе и обсудили с личным составом пути их решения.

Деятельность образовательной организации в 2017 учебном году признана удовлетворительной.

На расширенном заседании совета филиала был объявлен приказ о присвоении очередных специальных званий и вручены погоны ряду сотрудников. Лучшие сотрудники были награждены почетными грамотами главы города Пскова.

 

 

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