Квитанции на оплату взносов за капремонт жилья псковичам будут доставляться регулярно

20:19, 25 января 2018, ПАИ

Региональный оператор «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области» (РО ФКР) напоминает псковичам, что квитанции на оплату взносов за капремонт будут доставляться регулярно, в срок до 1 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Данную информацию на еженедельном совещании с управляющими организация города озвучил генеральный директор РО ФКР Сергей Макарченко. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

Руководитель фонда отметил, что средства выделены из регионального бюджета, доставку осуществляет «Почта России».

Сергей Макарченко обратился к представителям управляющих организаций с просьбой проинформировать граждан о том, что, в случае имеющейся задолженности, пени за несвоевременную оплату взносов за капремонт региональный оператор не выставляет, задолженность можно оплатить частично по мере финансовой возможности. За справками граждане могут обратиться по телефонам РО ФКР: 8(8112) 29-82-22 и 8(8112) 29-82-23.

Объявления с аналогичной информацией будут размещены у подъездов многоквартирных домов.