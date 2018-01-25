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Общество

Проживающим и сотрудникам Великолукского дома-интерната для престарелых напомнили о мерах противопожарной безопасности

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Великие Луки в рамках профилактической работы на объектах защиты 25 января посетили государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Псковской области «Великолукский дом-интернат для престарелых и инвалидов». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ходе профилактического мероприятия была проведена беседа с проживающими и сотрудниками учреждения. Гражданам доведена обстановка с пожарами на территории города Великие Луки и Псковской области, разъяснены основные причины возникновения пожаров и гибели людей. Особое внимание было уделено недопустимости курения в палатах и иных помещениях дома-интерната, а также правилам поведения при обнаружении пожара на объекте.

Присутствующим разъяснили меры административной и уголовной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности, напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб.

В заключение своего визита сотрудники государственного пожарного надзора провели инструктаж работников учреждения по мерам пожарной безопасности на объекте и порядку их действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

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