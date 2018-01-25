Количество содержащихся в исправительных колониях и следственных изоляторах Псковской области снизилось на 4 процента

20:33, 25 января 2018, ПАИ

В УФСИН России по Псковской области прошло расширенное заседание коллегии по итогам деятельности за 2017 год. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В расширенном заседании коллегии по итогам работы пенитенциарного ведомства принял участие начальник УФСИН России по Псковской области Юрий Лымарь, его заместители по направлениям деятельности, руководители всех служб и отделов УФСИН, начальники исправительных учреждений и СИЗО УИС Псковской области, представители власти, правоохранительных органов, прокуратуры, общественных организаций.

«Одним из приоритетных направлений деятельности исправительных учреждений продолжает оставаться развитие производственного сектора и, как следствие, привлечение осужденных к труду», - отметил в своем докладе начальник регионального ведомства Юрий Лымарь.

Также он отметил, что в отчетном периоде не допущено массовых беспорядков и побегов из-под охраны. По состоянию на 1 января 2018 года в исправительных учреждениях и следственных изоляторах области содержалось 4234 человек. По сравнению с прошлым годом общее количество подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в исправительных колониях и следственных изоляторах области, снизилось на 4,25%.

В результате осуществления контроля за соблюдением режимных требований и проведения обысковой работы в течение 2017 года в учреждениях УИС области при попытке доставки было изъято более 96 грамм наркотических веществ. В ходе работы по предотвращению поступления в исправительные учреждения средств мобильной связи изъято 167 сотовых телефонов. При попытке передачи запрещенных предметов в пределах режимных территорий задержано 42 гражданина.

В ходе заседания также выступили приглашенные лица, после чего члены коллегии более подробно обсудили результаты служебной деятельности подразделений охраны, состояние кадровой и воспитательной работы с личным составом и вопросы организации трудовой занятости осужденных.

В завершение работы коллегии Юрий Лымарь обозначил приоритетные задачи, над решением которых коллективу УФСИН предстоит работать в 2018 году.