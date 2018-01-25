В заявку России на Олимпиаду-2018 включены 169 спортсменов

20:46, 25 января 2018, ПАИ

Стало известно число российских спортсменов, которые отправятся на зимние олимпийские игры в Пхенчхан. Как сообщил первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, была окончательно утверждена заявка, куда вошли 169 спортсменов.

«К сожалению, наши ведущие спортсмены не вошли в заявку, мы два дня работали с МОК, но, к сожалению, они не вошли в заявку. И в итоге 169 спортсменов будут отстаивать честь страны», — приводит слова Позднякова «Интерфакс».

Он добавил, что общая заявка делегации с сопровождающими на ОИ — 340 человек.

«Уверен, что, несмотря на то, что наш состав поредел, каждый спортсмен, который поедет, будет выступать не только за себя, но и за тех, кто несправедливо, с нашей точки зрения, были отлучены от Олимпийских игр», — добавил он.

При этом, отметил Поздняков, российская команда могла заполнить ставшие свободными от недопуска лидеров квоты более слабыми атлетами, но отказалась от этого.

«В знак солидарности со спортсменами, которые не могут участвовать в Олимпиаде, более слабые не будут занимать их квоты, мы приняли такое решение», — сказал Поздняков.

Со своей стороны министр спорта Павел Колобков сообщил, что «эти спортсмены имеют право быть заявлены, их права будут отстаиваться». По его словам, для не дождавшихся приглашения на ОИ спортсменов организуют отдельный турнир.

«Олимпиада может быть только одна. Будут турниры для тех, кто на нее не поедет, на эти соревнования мы будем приглашать и иностранцев. Сроки проведения будут согласованы с федерациями», — сказал Колобков журналистам.

В декабре 2017 года МОК отстранил Россию от участия в ОИ-2018 и позволил российским спортсменам — но только тем, кто не замешан в допинговых скандалах — выступить в Играх только в качестве нейтральных атлетов.

XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.