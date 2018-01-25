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Общество

Опрос ОНФ: 60% молодых людей кардинально меняли свою профессию

Ко Дню российского студенчества эксперты проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Профстажировки» вместе с представителями портала superjob.ru провели опрос среди молодежи о причинах выбора профессии. Выяснилось, что большинству респондентов приходилось менять свою профессиональную стезю кардинальным образом, в основном из-за материальных благ. Выбирая будущую работу, молодые люди руководствуются в основном собственными убеждениями и склонностями. Гораздо меньше доля тех, кто прислушивается к мнению родителей. Мониторинг также показал, что в последние годы усилилась профориентационная работа в школах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОНФ.

В опросе Общероссийского народного фронта приняли участие 3 тыс. человек из 343 населенных пунктов в 85 регионах страны. Молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет спросили: «Кто или что в большей степени повлияло на вас при выборе профессии?». 22% респондентов сами сделали важный жизненный шаг, ориентируясь на свои личные склонности и убеждения. Профориентационная работа, которую проводят педагоги в школах, и интерес к той или иной профессии помогли определиться 7% и 8% опрошенных соответственно. Еще 13% — приняли решение с помощью родителей. На уровень зарплат обратили внимание 5% опрошенных, а на востребованность тех или иных специальностей — 4% (эти показатели характеризуют рынок труда). И около 8% молодежи признались, что ответственный шаг сделали под влиянием случайных обстоятельств.

«Результат опроса молодых людей в возрасте 18-25 лет показал, что в последние годы профориентационная работа в целом ведется гораздо более активно. И тем не менее, доля тех, на кого она повлияла, еще невысока. Это значит, что резервы работы в этом направлении велики. В основном пока многие представители молодежи руководствуются при выборе профессии традиционными факторами», – прокомментировал координатор проекта ОНФ «Профстажировки» Илья Семин.

Участники опроса из второй возрастной группы (26-35 лет) ответили на вопросы: «Приходилось ли вам кардинально менять свою профессию; кто или что в большей степени повлияло на это решение?». Оказалось, что в жизни большинства (60%) такие резкие перемены случались. «Высокая доля молодежи, сменившей свой профессиональный путь, наталкивает сразу на несколько выводов. Во-первых, это может говорить о несоответствии профобразования современным требованиям рынка труда. Во-вторых, ряд профессий имеет низкую конкурентоспособность из-за маленьких зарплат либо в силу стремительных изменений на рынке труда», – сообщил председатель Совета директоров Superjob.ru Сергей Габестро.

Как пояснили участники опроса, на смену профессии они решились в основном из-за материальных причин: 28% в связи с недостаточностью заработной платы и 11% – из-за невостребованности профессии на рынке. Счастливая случайность помогла 11% респондентов, а еще 6% приняли решение самостоятельно. Возможность карьерного роста увлекла 5% опрошенных, а жажда перемен – 3%.

«Тот факт, что более половины опрошенных молодых людей поменяли свою профессию, говорит о дисбалансе на рынке труда между предложением со стороны сферы образования и спросом со стороны работодателей. Проект ОНФ «Профстажировки» как раз и направлен на решение таких проблем, позволяя студентам и выпускникам учреждений профобразования ещё на этапе обучения попробовать выбранную профессию и на практике определить свою специализацию», – резюмировал Семин.

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