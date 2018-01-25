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В Пскове из-за ремонта перекрыт для проезда автотранспорта участок улицы Некрасова у пересечения с Комсомольским переулком

ГИБДД УМВД России по городу Пскову информирует, что на период проведения работ по реконструкции сетей водопровода и других коммуникаций с 25 до 26 января 2018 года будет перекрыт сквозной проезд по улице Некрасова в районе пересечения с Комсомольским переулком. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в дорожной полиции.

ГИБДД просит граждан заранее учесть данную информацию при планировании своих поездок. По возможности, выбирайте маршруты, не проходящие по улице Некрасова в районе проведения ремонтных работ. В качестве объезда рекомендуется в этот период использовать Октябрьский проспект и улицу Советскую.

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