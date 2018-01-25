Псковичей предостерегают от мошеннических способов хищения денежных средств

21:07, 25 января 2018, ПАИ

В настоящее время широко распространены различные способы хищения денежных средств граждан, в том числе, путем списания их с банковских карт под разными предлогами. Так, в настоящее время в производстве отдела дознания УМВД России по городу Пскову находится уголовное дело, возбужденное по факту хищения денежных средств путем обмана под предлогом возврата бонусов из компании оператора мобильной связи с дебетовой банковской карты. В данном случае предлогом для хищения денег стала, якобы, акция, проводимая оператором мобильной связи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в псковской полиции.

В производстве отдела дознания УМВД России по городу Пскову находится также уголовное дело, возбужденное по факту хищения денежных средств неустановленным способом со счета банковской карты. Скорее всего, здесь имело место вмешательство в программное обеспечение либо мобильного телефона, либо компьютера потерпевшего путем внедрения вредоносной компьютерной программы. Как правило, такая программа внедряется посредством получения на устройство СМС- сообщения или сообщения по электронной почте. Открыв его, владелец устройства активирует вирусное программное обеспечение.

Нередки случаи хищения денежных средств под предлогом получения вознаграждения за возврат утраченных документов. К примеру, отделом дознания УМВД России по городу Пскову расследуется уголовное дело, возбужденное по факту хищения денежных средств под предлогом возврата документов за вознаграждение. Получив деньги, преступник перестает выходить на связь. Злоумышленники обычно находят размещенные потерпевшими объявления об утере документов и, воспользовавшись этой информацией, совершают хищения.

Имеют место случаи введения потерпевших в заблуждение под предлогом продажи какого-либо имущества. В производстве отдела дознания УМВД России по городу Пскову находится уголовное дело, возбужденное по факту хищения денежных средств под предлогом покупки часов через Интернет.

В данном случае потерпевший перевел деньги на указанный ему счет, после чего злоумышленник попросту перестал выходить с ним на контакт.

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что горожане зачастую довольно легкомысленно относятся к информации, касающейся доступа к их счетам в банках. Нельзя предоставлять по телефону незнакомым лицам сведения о номере банковской карты, сроке ее действия, номере банковского счета, кодах доступа к счету, даже если незнакомцы представляются сотрудниками банков. Важно помнить, что банковский служащий никогда не будет требовать предоставления подобного рода информации. И поэтому – никогда не позволяйте мошенникам вводить себя в заблуждение.