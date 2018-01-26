Наблюдать за кошкой 26 января советует народный календарь

10:16, 26 января 2018, ПАИ

В народе Ермилов день, который отмечается 26 января, получил название в честь церковной даты, установленной в память мучеников Ермила и Стратоника Синигидонских (Белградских), сообщает сalend.ru. Они жили в III-IV веках.

Этот день по случаю холодов полагалось проводить дома. Люди так и говорили: «Ерема на печи — болезнь одолей и больше не болей». Еще одна похожая поговорка звучала так: «Ерема - на печи, а кошка - в печурке».

На Ерему советовали особо внимательно наблюдать за кошкой, живущей в доме. Например, говорили: «Если кошка катается по половицам – тепло в дом стучится; если стену дерет — ненастье у ворот».

У кошки можно было попросить и излечения от болезней. Старики советовали в случае непонятного недуга понаблюдать, куда чаще всего ложится животное, «встать на это место и не сходить с него подольше». Кошек вообще почитали. Считалось, что если кто-нибудь убьет это животное — тот семь лет не будет счастья видеть.

Впрочем, были и более прозаичные приметы. Так, туманный круг около месяца в Ермилин день предвещал метель.