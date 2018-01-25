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Общество

В Псковской области 26 января пройдёт проверка системы оповещения

В преддверии выборов Президента Российской Федерации, 26 января 2018 года в 16 часов жители Псковской области смогут услышать звук сирен, а по телевизору и радио – прослушать звуковое тестовое сообщение от оперативного дежурного региональной автоматизированной системы оповещения. Так будет проведена внеплановая техническая проверка системы оповещения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Подобные мероприятия необходимы в целях технической проверки готовности систем оповещения к выполнению возложенных на них задач по своевременному доведению информации и сигналов оповещения до органов управления, сил и средств гражданской обороны и населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

ГУ МЧС России по региону просит граждан сохранять спокойствие и не предпринимать никаких действий.

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