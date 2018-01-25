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Общество

В Белоруссии отменили «налог на тунеядцев»

Александр Лукашенко подписал декрет, который отменяет так называемый «налог на тунеядцев». Об этом сообщается на интернет-портале президента Белоруссии, пишет Лента.ру.

«В новый Декрет не вошли нормы о взимании с трудоспособных неработающих граждан сбора на финансирование государственных расходов. При этом лица, ранее признававшиеся плательщиками этого сбора, освобождены от его уплаты», — утверждается в документе.

При этом уточняется, что с 1 января 2019 года неработающие граждане будут в полном объеме оплачивать субсидируемые государством услуги, но могут быть освобождены от этого при «трудной жизненной ситуации».

В августе 2017 года Лукашенко заявил, что необходимо заставить работать 300 тысяч граждан страны.

«Налог на тунеядцев» был подписан Александром Лукашенко в апреле 2015 года. Согласно ему, все трудоспособные, но не работающие и не платящие налогов на протяжении шести месяцев жители республики должны ежегодно уплачивать сбор в размере около 250 долларов. В феврале 2017 года стало известно, что сбор оплатили около 46 тысяч белорусов из 470 тысяч, которым были направлены извещения.

Данный налог вызвал в стране серию акций протеста.

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