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Экономика

В Госдуму внесли проект о закреплении крипторубля как средства платежа в России

Депутат Госдумы от КПРФ Ризван Курбанов внес на рассмотрение Госдумы законопроект, закрепляющий цифровой финансовый актив под названием «крипторубль» в качестве средства платежа на территории России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Предлагаемые законопроектом изменения … закрепляют цифровой финансовый актив в качестве законного средства платежа на территории Российской Федерации», – сообщается в пояснительной записке к документу.

В тексте законопроекта говорится, что данный актив называется «крипторубль» и «защищен с помощью криптографических методов и используется участниками распределенного реестра цифровых транзакций».

Ранее первый зампред Банка России Сергей Швецов заявил, что ЦБ не может себе позволить выпустить национальную криптовалюту.

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