«Чемпионат мира» по FIFA18 среди футболистов ФК «Псков-747» выиграл Алексей Семряков

22:25, 25 января 2018, ПАИ

Четырехраундовое киберфутбольное испытание по олимпийской системе завершилось сегодня, 25 января, сообщает корреспондент Псковского агентства информации. Из 16 футболистов и воспитанников ФК «Псков-747», стартовавших в турнире, спустя 42 дня осталось всего четверо - двое боролись за третью строчку, двое разыгрывали Кубок Чемпиона мира.

В первом матче заключительно игрового дня в бронзовом финале скрестили джойстики сборная Колумбия, ведомая нападающим молодежки Михаилом Севастьяновым, и команда Германии, которой управлял голкипер команды Денис Долгий. Сражение происходило с переменным успехом, но все же по итогам двухраундового противостояния медаль заработал вратарь «Псков-747» - 8:6 (4:2, 4:4).

В самом главном матче турнира встретились два игрока молодежки. Особый интерес встрече придавало участие в финале сборной России. «Россиянин» Влад Емельянов считался фаворитом встречи, так как до этого в четвертьфинале и полуфинале совершил невероятные возвращения, уступая по ходу встреч с катострофическим разрывом. А Алексея Семрякова называли «андердогом» соревнования.

Схватка началась с победы России в первой игре 2:1. Казалось бы, Емельянов не упустит преимущество, однако Семряков в ответной встрече устроил сборной России настоящую пытку - 1:5. И по сумме двух встреч Россия упустила золото со счетом 3:6.

Игроков на протяжении обеих встреч поддерживали партнеры по команде, а также президент клуба Алексей Севастьянов. После игры все участники финального квартета получили призы и подарки от спонсоров, а Алексей Семряков - Кубок Чемпиона мира.

Отметим, что Алексей Семряков - игрок молодежной команды ФК «Псков-747», воспитанник Андрея Михайловича Колышева. К молодежке клуба стал привлекаться в этом сентябре. С командой своего возраста Семряков победитель и призер многочисленных юношеских турниров.